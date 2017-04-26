استقبال حافل لأبطال فريق اليرموك “كرة الطائرة” بمطار الملك عبدالله بجازان

بالورد والتهاني استقبل مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان ابراهيم الرياني ، ورئيس هيئة أعضاء الشرف محمود الأقصم ، ورئيس نادي اليرموك بمحافظة “أبو عريش” عبده أبو شرحة، وأعضاء مجلس ادارة النادي ، ومدير العلاقات العامه بأمارة منطقة جازان الاستاذ ياسين قاسم ، ورجل الاعمال الاستاذ محمد احمد العطاس ، ورئيس المجلس البلدي بضمد عضو شرف نادي اليرموك الاستاذ خالد الحازمي ، ومجموعة من ومشجعي واهالي المحافظة امس بمطار الملك عبدالله بمدينة جيزان، أعضاء ولاعبي الفريق الاول لكرة الطائرة، الحاصلين على بطولة الصعود للدرجة الاولى المقامه اخيرا بعرعر ، وصعودهم لدوري الدرجة الاولى في العام المقبل ، تقديرا لما قدموه من جهود .

حيث قدّم “الرياني” التهنئة لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين على هذا الإنجاز الذي قال انه جاء ليترجم العمل المتميز داخل النادي متمنيا ً للجميع التوفيق.

بدوره قدّم رئيس مجلس إدارة النادي شكره وتقديره للرياني مدير فرع هيئة الرياضة بجازان على هذا الاستقبال غير المستغرب من المسؤول الأول عن الرياضة بالمنطقة ، مشيراً إلى أن دعمه الدائم ومتابعته المستمرة كانا خلْف ما تَحَقق للنادي من منجزات بشكل خاص ولرياضة المنطقة بشكل عام.