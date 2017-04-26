هنا .. تفاصيل إحباط تفجير رصيف ومحطة توزيع أرامكو بجازان

كشف المتحدث الأمني تفاصيل إحباط تفجير رصيف ومحطة توزيع أرامكو بجازان، مبينا أن الزورق الذي تم اعتراضه كان بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، وتم التعامل معه في عرض البحر.

وتفصيلاً صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 / 7 / 1438هـ تمكن رجال حرس الحدود بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان، بتوفيق الله، من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، حيث تم رصد الزورق عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية، وتزايد سرعته عند دخوله إلى المياه السعودية إلى (34) عقدة بحرية باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية، وعند اعتراضه من قبل دوريات حرس الحدود البحرية، اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد، ما اقتضى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقترابه من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري. وبفحص الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية تبيّن أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه في عرض البحر.

وقال المتحدث الأمني:” إن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن قوات حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الإرهابية، والذود عن حدود البلاد البرية والبحرية، وإحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها، والعمل جنباً الى جنب مع زملائهم من منسوبي القوات العسكرية على ذلك وللوصول بمشيئة الله إلى من يقف وراءها من المليشيات الحوثية التي تعمل على تهديد أمن الممرات المائية والمنشآت البحرية بالزوارق المفخخة والألغام البحرية والتعامل مع تهديداتهم بما يدحر عدوانهم.