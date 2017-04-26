قيمة بدل “حساب المواطن” وسياساته ستراجع كل 3 أشهر

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص استمرارية عمل برنامج “حساب المواطن” مع تحديث البيانات كل ثلاثة أشهر لتعديل نسب الدعم.

وأشار الغفيص خلال لقاء عقد أمس مع عدد من الصحفيين والإعلاميين بمقر البرنامج في الرياض، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي تراجع بشكل ربع سنوي سياسات البرنامج وقيمة البدل.

وأوضح أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة.