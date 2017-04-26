 قيمة بدل “حساب المواطن” وسياساته ستراجع كل 3 أشهر | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 رجب 1438 هجريا, الموافق 26 أبريل 2017 ميلاديا

قيمة بدل “حساب المواطن” وسياساته ستراجع كل 3 أشهر

قيمة بدل “حساب المواطن” وسياساته ستراجع كل 3 أشهر
حساب المواطن
فيفاء أون لاين- متابعة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص استمرارية عمل برنامج “حساب المواطن” مع تحديث البيانات كل ثلاثة أشهر لتعديل نسب الدعم.

وأشار الغفيص خلال لقاء عقد أمس مع عدد من الصحفيين والإعلاميين بمقر البرنامج في الرياض، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي تراجع بشكل ربع سنوي سياسات البرنامج وقيمة البدل.

وأوضح أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة.

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