دبي - أ ف ب

طلقات تحذيرية من سفينة أميركية على مركب إيراني في الخليج

أطلقت سفينة حربية أميركية طلقات تحذيرية باتجاه مركب للحرس الثوري الإيراني اقترب منها في مياه منطقة الخليج، بحسب ما أفاد متحدث عسكري أميركي.

وقال الملازم ريك شيرنيتزر أن المدمرة الأميركية “يو اس اس ماهان” واجهت “سلوكا غير مهني” من قبل المركب الإيراني الاثنين بعدما اقترب منها حتى مسافة 1005 أمتار، مضيفاً أن المركب ابتعد بعد عدة طلقات تحذيرية.

وشهدت مياه الخليج حوادث مماثلة مع الإيرانيين ازدادت بشكل خاص العام 2015 وبداية 2016م.

وأحصت وزارة الدفاع الأميركية 23 حادثاً العام 2015 و35 في النصف الأول من 2016، يعود آخرها إلى أغسطس 2016.