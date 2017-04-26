هنا حقيقة فصل موظفين تابعين لـ شركة المياه الوطنية

نفت شركة المياه الوطنية الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الشركة بفصل موظفين تابعين لها.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن استغنائها عن بعض الموظفين السعوديين على ملاكها، عار عن الصحة.

وبينت الشركة أن الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم تابعون لشركات مشغلة كانت متعاقدة معها لفترة زمنية محددة بين الطرفين بنظام العقود التشغيلية من خلال توفير كادر بشري ولا رغبة في التجديد لانتهاء مدتها القانونية.

وتابعت: تخضع العقود التشغيلية بقطاع توزيع المياه للمراجعة الدورية بهدف الارتقاء بمستوى خدمات القطاع وترشيد النفقات أسوة بكثير من القطاعات الخدمية.

وأكدت أن شركة المياه الوطنية أنهت العام المنصرم بعض عقودها التشغيلية وقامت باستقطاب عدد من الكوادر السعودية وتعيينهم على ملاك الشركة بعد مراجعة وثائقهم وثبوت تميزهم وجدارتهم في تنفيذ الأعمال خلال الفترة التي تم العمل بها تحت مظلة العقود التشغيلية لصالح الشركة وبلغ عددهم (108) للاستفادة من مهنيتهم وتنفيذ استراتيجتها الخاصة بالسعودة للوصول إلى سعودة كافة قطاعات الشركة التي بلغت حتى الآن نسبة (90%) .