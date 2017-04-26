“اتحاد القدم” يوقف “عوض خميس” ويغرم النصر والهلال

‏ عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء الموافق 26/4/2017م برئاسة عادل بن محمد عزت، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بمدينة الرياض، وأقر المجلس ما يلي:

أولاً:

حل إدارة الاحتراف بالاتحاد، بعد استقالة مدير الإدارة، واعتذار رئيس لجنة عمليات كرة القدم، عن الاستمرار في مهمته، مديرًا لإدارة الاحتراف، التي كلفه بها المجلس بتاريخ 23/4/2017م، واستقالة نائب مدير الإدارة، واثنان من الأعضاء.

ثانيًا:

بناء على الصلاحيات التي يخولها النظام الأساسي لمجلس الإدارة، وفقًا للمادة (34/1)، (34/12)، التي تنص على قيام المجلس بإصدار القرارات في جميع الحالات التي تقع ضمن صلاحياته، ناقش الاجتماع قضية اللاعب عوض بن خميس آل فرج.

عليه.. أقر المجلس بالإجماع ما يلي:

أ‌- إيقاف اللاعب عوض بن خميس آل فرج لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من بداية عقده الجديد، وغرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لمخالفته للمواد (5/1)، (15/7)، (49/1/5)، (49/1/7) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ب‌- حرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد، لفترة تسجيل واحدة، اعتبارًا من فترة التسجيل القادمة، وغرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال، لمخالفته للمواد (8/1)، (51/1/2)، (51/1/5)، (51/1/10) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ج‌- تغريم نادي الهلال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، لمخالفته للمواد (6/3/1)، (51/1/1)، (51/1/10) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

د‌- إيقاف وسيط اللاعبين غرم بن سعيد العُمري لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وغرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال لمخالفته للمواد (6/3/1)، (52/1/1)، (52/1/6) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

هـ – اعتماد تجديد عقد اللاعب عوض بن خميس آل فرج مع نادي النصر.

والله ولي التوفيق ،،،