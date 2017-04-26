 شراكة استراتيجية تجمع وقت اللياقة والهيئة السعودية للمهندسين | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 رجب 1438 هجريا, الموافق 26 أبريل 2017 ميلاديا

شراكة استراتيجية تجمع وقت اللياقة والهيئة السعودية للمهندسين

شراكة استراتيجية تجمع وقت اللياقة والهيئة السعودية للمهندسين
الرياض ـ علي القرني

وقعت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة اتفاقية لشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمهندسين، بحضور الاستاذ عبدالملك الحقباني مساعد الرئيس التنفيذي لشركة لجام، والدكتور حسين فاضلي الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين.

وتتضمن الاتفاقية العديد من البنود التي من ضمنها توفير خصومات خاصة في مراكز وقت اللياقة لمنسوبي الهيئة وذويهم. وتأتي الاتفاقية امتداداً للشراكات والاتفاقيات التي تبرمها وقت اللياقة ضمن جانب المسؤولية الاجتماعية في الشركة لدعم وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي وتوجيهم نحو نمط حياة صحي وسليم.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*