شراكة استراتيجية تجمع وقت اللياقة والهيئة السعودية للمهندسين

وقعت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة اتفاقية لشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمهندسين، بحضور الاستاذ عبدالملك الحقباني مساعد الرئيس التنفيذي لشركة لجام، والدكتور حسين فاضلي الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين.

وتتضمن الاتفاقية العديد من البنود التي من ضمنها توفير خصومات خاصة في مراكز وقت اللياقة لمنسوبي الهيئة وذويهم. وتأتي الاتفاقية امتداداً للشراكات والاتفاقيات التي تبرمها وقت اللياقة ضمن جانب المسؤولية الاجتماعية في الشركة لدعم وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي وتوجيهم نحو نمط حياة صحي وسليم.