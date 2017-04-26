مسن في العقد الثامن من عمره يربح سادس سيارات مهرجان أبها للتسوق

ربح مسن في العقد الثامن من العمر سادس السيارات المقدمة إدارة مهرجان أبها للتسوق في النسخة الاستثنائية المقامة بمركز المعارض بجوار المطار بمناسبة فوز أبها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.

وقال غرمان بن ظافر الشهري من محافظة النماص إنه قدم من محافظة النماص، برفقة أسرته لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في مدينة أبها، و أنه من الحريصين على حضور المهرجان منذ 6، سنوات وكان يحلم أن يكون أحد الفائزين بالسيارات وهو ما قد تحقق.

وأوضح مدير المهرجان إبراهيم الجار الله أن هذه السيارة واحدة من 6 سيارات قد تم توزيعها، إضافة إلى العديد من الجوائز القيمة التي يتم توزيعها بصفة مستمرة كل مساء على المسرح المفتوح بساحة المطاعم والمعارض، وأنه لا تزال هناك سيارة والعديد من الجوائز القيمة في انتظار الزوار.

يذكر أن المهرجان شهد حضوراً كبيراً ومميزاً، وكانت إدارة المهرجان قد وزعت العديد من الهدايا المتنوعة، واختتمت بإعلان اسم الفائز بالسيارة.