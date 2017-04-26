“العمل والتنمية الاجتماعية” تستأنف صرف إعانات ذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التأهيل الشامل

تستأنف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صرف الإعانة المالية للمتدربين بالأقسام المهنية في مراكز التأهيل الشامل، بالإضافة إلى صرف مكافأة التدريب الشهرية لهم.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أنه يمكن تسجيل المستفيدين من التدريب المهني آلياً دون إيقاف إعانتهم المالية التي تصرف لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن مراكز التأهيل وأقسام التأهيل المهني للذكور والإناث تتميز بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة جسمياً أو حسياً أو عقلياً على المهن المناسبة لقدراتهم، وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع بقية أفراد المجتمع، وذلك بتدريبهم وفق مهن تناسب قدراتهم في (الكهرباء، التجليد، النجارة، الأعمال المكتبية، الآلة الكاتبة، الحاسب الآلي، السكرتارية، الدهان، النقش، الزخرفة، تنسيق الحدائق، الخياطة، التفصيل، الأشغال النسوية، أعمال السنترال، وغيرها من المهن)، لمدة لا تزيد على عشرين شهراً يجوز تمديدها متى ما دعت الحاجة.

وأكد الدكتور الصبحي، أن وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة تقدم خدمات متنوعة في أقسام التأهيل المهني كالتدريب على مختلف المهن داخل المركز، مبيناً أن المكافأة الشهرية التي تصرف للمتدربين في مراكز التأهيل المهني تتراوح ما بين (400 إلى 1200) ريال.

وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمنح الخريج 50 ألف ريال، لمساعدته في إقامة مشروع فردي وفق ضوابط منظمة لذلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالتوظيف.