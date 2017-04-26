تكريم قامات ثقافية ونشاطات وفعاليات مميزة ب “أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م”

أنهى نادي أبها الأدبي وضع الخطوط العريضة لمشاركاته في احتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، التي ستشهد تكريم قامات ثقافية وإيجاد نشاطات وفعاليات مميزة.

وقال رئيس النادي د.أحمد آل مريع إن مجلس إدارته يرتب عدد من الفعاليات التي وصلت إلى أكثر من ٤٦ فعالية مختلفة خلال المناسبة، ما بين محاضرات فكرية ومسامرات وأمسيات شعرية وقصصية وملتقيات صغيرة، إضافة إلى مؤتمر الهوية والأدب والذي في نسخته الثانية والذي خصص حول السرد في منطقة عسير، بمشاركة أكثر من ٣٠ باحثا وباحثة من السعوديين ومن الأخوة والأخوات العرب.

وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون برعاية سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد يوم الأربعاء ٧ شعبان، يواكبه احتفالا بمرور ٧ عقود على تأسيس النادي، يشهد تدشين عدد من الإصدارات الهامة في هذا الجانب، وتكريم ٣ شخصيات في مجال التميز، وهم معالي أ.د.إسماعيل البشري في مجال البحث العلمي وإدارة التعليم العالي، وأ.تركي العسيري في مجال الإبداع والكتابة الإبداعية القصصية، وأ.أحمد علي آل مانع في الإبداع الشعري، إلى جانب تكريم للشخصية الأدبية لعام ٢٠١٧ م والاحتفاء بهذا الحدث الهام الذي فاز به الأستاذ القدير أحمد ابراهيم مطاعن، يقوم آل مريع على أمانة الحدث وفعاليات الشخصية الأدبية المعلن عنها من مجلس إدارة الأندية الأدبية.

وأضاف آل مريع أنه قد تم تشكيل سبع لجان ثقافية موزعة في عسير، ستقدم نشاطات أسبوعية على مدار الشهر إلى نهاية العام، بجانب العديد من الإصدارات والكتب، منها ما يتعرض لتاريخ منطقة عسير، والبعض المواقع الأثرية منها مثل مجموع في تاريخ عسير للشيخ الراحل الحسن الحفظي وكتاب “سوق حباشة” وهو من الكتب البلدانية والأثرية المهمة للمؤرخ سعد الماضي وكتاب يؤرخ الحركة الثقافية النشطة التي قدمتها اللجان الثقافية بعسير من خلال يحمل هذا الاسم قدمتها اللجان الثقافية في منطقة عسير، متابعا: “يبلغ عدد إجمالي الكتب من 30 إلى 36 كتاب، ومن أهمها هذه الكتب الثلاث التي ستدشن قريبا إضافة إلى كتاب رابع “مؤتمر الهوية والأدب الدولي الأول “.