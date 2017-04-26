ضوئيات و”زين السعودية” توقعان مذكرة تفاهم لإيصال خدمات الألياف البصرية الى المنازل

وقعت شركة ضوئيات إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” في مجال إيصال خدمات الألياف البصرية للمنازل. وتأتي المذكرة التي وقعها الدكتور أحمد سندي الرئيس التنفيذي لضوئيات والسيد بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لـ “زين السعودية” بحضور المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، والمهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي للتقنية في “زين السعودية” حيث يأتي ذلك في إطار مبادرات المملكة الرامية إلى سرعة نشر خدمات النطاق العريض لتعزيز مكانتها الدولية في هذا المجال وتقديم خدمات إنترنت عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أوضح د. أحمد سندي أن المذكرة ستعمل على تعزيز سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية مع “زين السعودية”، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية لشبكة الألياف البصرية من ضوئيات، والتي تبلغ أطوالها أكثر من 55 ألف كيلو متر دائري وتغطي معظم مناطق المملكة، بهدف تقديم خدمات متطورة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتزويد القطاع السكني بخدمات النطاق العريض والبث التلفزيوني وإمكانية توفير حزم من خدمات المنازل الذكية والخدمات الرقمية المتطورة، وهو ما من شأنه المساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي بالمملكة وتعزيز مكانتها عالمياً في مستوى الجاهزية الرقمية، إضافة إلى مواكبة ذلك لمبادرات الحكومة الرشيدة التي تسعى لتحقيقها عبر مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، لنشر خدمات النطاق العريض ورفع سرعات شبكة الانترنت وجودتها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لضوئيات أن مذكرة التفاهم تأتي متوافقة مع التوجه العالمي في التعاون بين قطاعي الكهرباء والاتصالات للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي وضعتها الدولة في البنية التحتية للكهرباء، وما تشمله من بنية قوية لشبكة الألياف البصرية، وهو ما يساهم بدوره في خفض التكاليف واختصار الفترة الزمنية لنشر خدمات النطاق العريض في المملكة، كما أنها خطوة هامة في سبيل تفعيل خطط واستراتيجيات “ضوئيات” للتعاون مع شركاءها الاستراتيجيين، الذين لديهم إمكانات وخبرات مميزة للاستفادة من شبكة الألياف البصرية التي تمتلكها، مشيراً إلى أن الشركة تعتز بشراكتها مع “زين السعودية” وتتطلع إلى مزيد من التعاون والتكامل بما يعظم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء ويدعم توجهاتها في خدمة التنمية الوطنية وتنويع مصادر دخلها واستثماراتها.

ومن جهته أوضح السيد بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لـ “زينالسعودية” أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعد بمثابة نجاح لاستراتيجيات التعاون مع شركتي ضوئيات والسعودية للكهرباء، وستكون موجهة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين في مجالات النطاق العريض والإنترنت الرقمي عبر شبكة الألياف البصرية.

وأضاف كالياروبولوس أن توقيع هذه المذكرة جاء متوافقاً مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أنها تحقق التعاون بين قطاعي الكهرباء والاتصالات للاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية لدى الطرفين.

الجدير بالذكر أن شركة “ضوئيات” التابعة للشركة السعودية للكهرباء وقعت خطاب نوايا مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” في أكتوبر من العام 2016، وذلك بهدف التعاون واستفادة شركة “زين السعودية” من شبكة الألياف البصرية التابعة للشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى التسويق المتبادل لخدمات كل منهما، وتوفير مواقع جديدة لإنشاء الأبراج ومراكز البنية التحتية للاتصالات.