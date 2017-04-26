تفعيل مبادرة تدريب افراد المجتمع في المجالات التقنيه والمهنيه

بدأت الكلية التقنية للبنات بجازان خلال هذا الاسبوع في تفعيل مبادرة تدريب افراد المجتمع في المجالات التقنية والمهنية (اتقن) والذي يهدف الى مواكبة رؤية المملكه 2030 لتطوير مهارات افراد المجتمع السعودي
ويهدف البرنامج الى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة الذي تحقق المسؤولية الاجتماعيه للمجتمع من خلال
١- العمل على رفع الكفاءة المهنية لافراد المجتمع
٢- المساهمة في تنميه وتطوير الوعي المهني في المجتمع
٣- استثمار الامكانيات الماديه المتوفرة في الوحدات التدريبيه لخدمة المجتمع
ويستهدف البرنامج جميع فئات المجتمع والمواطنين الراغبين في اي من الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة وينفذ البرنامج في الكلية التقنيه للبنات بجازان في الفترة المسائيه من الساعه ابتدأ من الساعة ٤ عصرا وحتى الساعة 8 مساء بمعدل 4 ساعات يوميا و16 ساعة تدريبية لمدة اربعة ايام لكل تخصص في هذه المبادرة
حيث فتحت الكلية مسارين في المبادرة
١- مبادئ الحاسب الالى والدعم الفني
٢- مبادئ التجميل وتصفيف الشعر
وقد بلغ عدد المستفيدين في كل مسار ١٦ مستفيدة
وتعد هذه هي المرحلة الأولى لمبادرة اتقن حيث سوف يتم تفعيل المرحلة الثانية ابتدأ من ١٠/١٤
وتقدم فيها مبادى الشك والتطريز – مبادئ صيانه الجوال-
كما تم وضع شروط للقبول متمثله في
ان لايقل عمر المتقدم عن 15 سنه
ان يكون لائقا طبيا
ان يكون سعودي الجنسيه
تسديد رسوم الدورة 200 ريال
وخلال هذه الدورة تم الالتقاء بمنسقة ضبط الجودة لبرنامج اتقن الاستاذة نهى حمزي
الذي وضحت انها مبادرة مميزه وخاصه انها تستقطب بنات المنطقة وتقدم لهم برامج تحتاجها المرأة ،
كما عقبت مدربة دورة مبادئ تصفيف الشعر والعناية بالبشرة الاستاذة منار خليل
ان الاقبال على مثل هذه الدورات كبير ويحتاج ان تكون فترات الدورات اطول مما هي عليه الان حتى تؤتي بثمار اطيب وانفع
كما تم سؤال احد الملتحقات بادورة مبادئ الحاسب والدعم الفني الذي وضحت ان مثل هذه المبادرات تجعل منهم سيدات اعمال في المستقبل
يمتلكون مهارات مهنية لتطوير وتنمية المجتمع.
ومن اهم المخرجات التي تسعى لها هذه المبادرة هي ايجاد مجتمع مهاري و حصول المستفيدين على شهادة مهنية معتمدة
ويهدف البرنامج الى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة الذي تحقق المسؤولية الاجتماعيه للمجتمع من خلال
١- العمل على رفع الكفاءة المهنية لافراد المجتمع
٢- المساهمة في تنميه وتطوير الوعي المهني في المجتمع
٣- استثمار الامكانيات الماديه المتوفرة في الوحدات التدريبيه لخدمة المجتمع
ويستهدف البرنامج جميع فئات المجتمع والمواطنين الراغبين في اي من الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة وينفذ البرنامج في الكلية التقنيه للبنات بجازان في الفترة المسائيه من الساعه ابتدأ من الساعة ٤ عصرا وحتى الساعة 8 مساء بمعدل 4 ساعات يوميا و16 ساعة تدريبية لمدة اربعة ايام لكل تخصص في هذه المبادرة
حيث فتحت الكلية مسارين في المبادرة
١- مبادئ الحاسب الالى والدعم الفني
٢- مبادئ التجميل وتصفيف الشعر
وقد بلغ عدد المستفيدين في كل مسار ١٦ مستفيدة
وتعد هذه هي المرحلة الأولى لمبادرة اتقن حيث سوف يتم تفعيل المرحلة الثانية ابتدأ من ١٠/١٤
وتقدم فيها مبادى الشك والتطريز – مبادئ صيانه الجوال-
كما تم وضع شروط للقبول متمثله في
ان لايقل عمر المتقدم عن 15 سنه
ان يكون لائقا طبيا
ان يكون سعودي الجنسيه
تسديد رسوم الدورة 200 ريال
وخلال هذه الدورة تم الالتقاء بمنسقة ضبط الجودة لبرنامج اتقن الاستاذة نهى حمزي
الذي وضحت انها مبادرة مميزه وخاصه انها تستقطب بنات المنطقة وتقدم لهم برامج تحتاجها المرأة ،
كما عقبت مدربة دورة مبادئ تصفيف الشعر والعناية بالبشرة الاستاذة منار خليل
ان الاقبال على مثل هذه الدورات كبير ويحتاج ان تكون فترات الدورات اطول مما هي عليه الان حتى تؤتي بثمار اطيب وانفع
كما تم سؤال احد الملتحقات بادورة مبادئ الحاسب والدعم الفني الذي وضحت ان مثل هذه المبادرات تجعل منهم سيدات اعمال في المستقبل
يمتلكون مهارات مهنية لتطوير وتنمية المجتمع.
ومن اهم المخرجات التي تسعى لها هذه المبادرة هي ايجاد مجتمع مهاري و حصول المستفيدين على شهادة مهنية معتمدة
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