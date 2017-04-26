هذه .. طريقة تشغيل مكالمات “واتس آب” في المملكة

أكد عدد من المغردين عودة خدمة المكالمات الصوتية عبر برنامج التراسل الفوري واتساب بعد فترة من توقفها في المملكة.

و حسب صحيفة “المواطن” تبادل المغردون معلومات حول كيفية التشغيل، وسط تأكيدات أن الخدمة لا تعمل بشكل جيد إلا إذا كان الطرفان متصلان عن طريق واي فاي أما في حالة اتصال أحدهما أو كلاهما عن طريق خط البيانات فلن يتمكن من الاتصال.

وأشار مغردون إلى أنهم نجحوا في الاتصال مؤكدين أن الخدمة كانت محجوبة وتم إعادة تشغيلها مع تعيين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد، المهندس عبد الله بن عامر السواحة.

وشهدت الفترة الماضية تضارب في التصريحات واتهامات بين المشتركين وشركات الاتصالات حيث اتهم المشتركون الشركات بتعطيل الاتصال لمصالحهم الخاصة، فيما أكدت هئية الاتصالات أنها لم تحجب أي من الخدمات المجانبة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.