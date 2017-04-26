خمسة فوائد فريدة لـ قشر “الرمان”

ذكر الرمان في كتب الحضارات القديمة مثل نصوص بابل وتراتيل هومري وذلك لأنه كان يعتبر دواء للعديد من الأمراض، فالرمان يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز صحة الجسم، إلى جانب دوره الكبير في محاربة خلايا الجذور الحرة المسببة لمرض السرطان.

ولكن المفاجأة كانت عندما اكتشفت الأبحاث الصينية الإمكانات الهائلة الموجودة في قشوره الداخلية والخارجية التي يتم تجفيفها وغليها أو طحنها، وفيما يلي نظرة شاملة على أهم فوائد قشور الرمان:

الوقاية من أمراض القلب

تحتوي قشور الرمان على مضادات الأكسدة القادرة على تخفيض نسبة الكولسترول الضار في الجسم والذي يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والشرايين.

يزيل السموم من الجسم

تعمل مضادات الأكسدة في محاربة السموم المختلفة الموجودة في جسم الإنسان، كما تسهم في الوقاية من تراكمها داخل الأجهزة الحيوية المختلفة.

غني بالفيتامين C

تحتوي قشور الرمان على نسبة عالية من الفيتامين C الذي يساعد على الشفاء من الجروح بسرعة، وهو من البروتينات الهامة لبناء العضلات لدى الرياضيين، كما يسهم في تعزيز صحة الغضاريف والعظام والأسنان.

علاج فعال لآلام الحلق والسعال

يساعد مسحوق قشور الرمان الذي يتم تذويبه في الماء للغرغرة في تخفيف إلتهاب الحلق، بالإضافة إلى كونه علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من السعال الحاد.

الوقاية من سرطان الجلد

أظهرت الأبحاث أن قشور الرمان مفيدة جداً في الوقاية من الأمراض التي تصيب الجلد وخاصة سرطان الجلد، كما أنه يساعد في نمو خلايا جلد جديدة مما يؤخر في ظهور علامات التقدم في السن.