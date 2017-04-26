بعد ما اثير عن وجود تجاوزات لا دينية ولا اخلاقية ‏حقوق الإنسان تحقق في موضوع تجاوزات مؤسسة رعاية الفتيات

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” مباشرة التحقيق في تجاوزات مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، على خلفية ما اثير في البرنامج التلفزيوني “ياهلا” من إجبار الفتيات على خلع ملابسهن كاملة للتفتيش واحتجازهن انفراديا لمدد تتراوح بين ٥ الى ١٤يوما تحت الاجراء الاحترازي للوقاية من العدوى المسمى “الحجر الصحي” .

وقالت في تغريدتها ” إشارة لما تم الحديث عنه في أحد البرامج التلفزيونية عن تجاوزات في مؤسسة رعاية الفتيات ، فقد باشرت الهيئة التحقق من صحة ما أثير في البرنامج ” ، موكدة أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن “.

وكان برنامج “يا هلا ” على روتانا خليجية ، قد استضاف في وقت سابق “اخصائية اجتماعية ” تعمل موظفة في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، حيث اشارت الى وجود تصرفات غير دينية ولا أخلاقية ولا إنسانية تُرتكب ضد نزيلات دار الفتيات ، وأن الفتيات عندما يقدمن إلى المؤسسة تتم تعريتهن ، بداعي التفتيش، وأنها أبرأت ذمتها، عندما علمت بذلك ورفعت شكوى مع زميلاتها، بدون جدوى .

وأضافت أن هناك جهات مسؤولة تزور المؤسسة ، ولكنها لا تدري إن كان لديهم علم بذلك أم لا ، كما أنها لم ترَ تلك التجاوزات بنفسها ، لكن الفتيات اشتكين لها وكتبن لها ما حدث لهن بالتفصيل.

وأشارت إلى أن الحبس الانفرادي للفتيات ، يعد أحد الانتهاكات الأخرى ضدهن ، وهو يحدث عند دخول الفتاة لأول مرة إلى الدار ، وقد يصل لخمسة أيام ، وهو بمثابة الحجر الصحي ، ومنهن من تضل أكثر من ذلك لمدة قد تصل ١٤ يوما ، إلا أنها لا تعرف إن كان ذلك من النظام أم لا.