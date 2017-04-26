مركز الرعاية الأولية بالصهاليل ينفذ محاضرة توعوية عن مرض الملاريا

نفذ مركز الرعاية الأولية بالصهاليل ممثلة بمشرف القطاع الغربي الاستاذ يحيى احمد صوان وباخصائي صحة عامة عبدالاله عثمان وزميله فني الوبائيات يحيى موسى صهلولي محاضرة توعوية عن مرض الملاريا طرق تكاثرها ودورة حياتها وأماكن تجمعها وطرق القضاء عليها والوقاية منها .

حيث أوضح ذلك الاخصائي من خلال الوسائل التعليمية المصاحبة وعرض مرئي واكد الاخصائي عدم التهاون مع مرض الملاريا عند الاصابة وسرعة مراجعة المركز الصحي واخذ العلاجات المناسبة .

وفي نهاية المحاضرة اتاح المحاضر لجميع الدارسين فرصة المناقشة والرد على جميع الاستفسارات وفي الختام شكر قائد المدرسة علي بن سالم باصريح المشرف وزملائه على جهودهم .

ويأتي ذلك من ضمن الشراكة المجتمعية بين مدرسة الصهاليل الليلية الابتدائية ومركز الرعاية الأولية بالصهاليل حيث تم توزيع منشورات ومطويات ولوحات ارشادية عن مرض الملاريا حفظ الله الجميع من كل شر و بأس.