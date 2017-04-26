الشيخ الحازمي للمرابطين الوقوف بينكم شرف وعزة

زار فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان اليوم اليوم عددا من الوحدات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي والقى فضيلته كلمة ارشادية لجنودنا المرابطين حيث قال انتم من نشرف بالوقوف بينكم وما قام به ولي امرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من نجدة جارتنا اليمن لهو اكبر دليل على قيام دولتنا مع الحق ودحر الباطل وانا لا ننام على ظيم حل بجارنا وان ما تقوم به هذه الدولة الفارسية من عداء لدولتنا هو عداء لدين الله ولكتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال فضيلته

لجنودنا انكم تبايعون الله وتعقدون صفقتكم مع الله عز وجل دفاع عن الدين والوطن والعرض وقد اعد الله لكم ما لم يعد لغيركم كيف لا وحديث رسول الله شاهد على ان من بات يحرس في سبيل الله فان عينه لا تمسها النار ابدا هذا وهو بات حارسا فكيف بمن اريق دمه على ثرى هذا الوطن شهيدا في سبيل الله عز وجل

فهنيئا لكم والله ، ووالله لوددنا ان نكون معكم فيما نخدمكم فيه.