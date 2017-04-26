 براعم أخضر المبارزة في دولية انطاليا | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 شعبان 1438 هجريا, الموافق 27 أبريل 2017 ميلاديا

تنطلق اليوم بمشاركة 15 لاعبا

براعم أخضر المبارزة في دولية انطاليا

براعم أخضر المبارزة في دولية انطاليا
الرياض ـ علي القرني

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة للبراعم في البطولة الدولية للبراعم التي ستنطلق اليوم بمدينة انطاليا التركية وتستمر حتى الأول من مايو المقبل، ويترأس بعثة المنتخب الدكتور حازم عابد أمين عام الاتحاد و15 لاعبا وهم:

مهدي القروص ومحمد العماني وعلي الشيخ وعلي الهاشم وأحمد الفيحاني وأحمد الدربي وراشد الزهراني وحسن عابد  ومحمد الزهراني ومشعل الرشيد ومحمد راغب وسعود الرشيد ومحسن المطيري وسعود المطيري وزياد المطيري.

اضافة الى المدربين غازي الجعيد وماجد المطيري وماضي الشمري ومدير المنتخب فريد الدحيم، وسيشارك الحكمين عبدالله ابوكويمل وتوفيق السيف في إدارة مباريات البطولة

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*