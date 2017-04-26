تنطلق اليوم بمشاركة 15 لاعبا براعم أخضر المبارزة في دولية انطاليا

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة للبراعم في البطولة الدولية للبراعم التي ستنطلق اليوم بمدينة انطاليا التركية وتستمر حتى الأول من مايو المقبل، ويترأس بعثة المنتخب الدكتور حازم عابد أمين عام الاتحاد و15 لاعبا وهم:

مهدي القروص ومحمد العماني وعلي الشيخ وعلي الهاشم وأحمد الفيحاني وأحمد الدربي وراشد الزهراني وحسن عابد ومحمد الزهراني ومشعل الرشيد ومحمد راغب وسعود الرشيد ومحسن المطيري وسعود المطيري وزياد المطيري.

اضافة الى المدربين غازي الجعيد وماجد المطيري وماضي الشمري ومدير المنتخب فريد الدحيم، وسيشارك الحكمين عبدالله ابوكويمل وتوفيق السيف في إدارة مباريات البطولة