ملتقى للإعلاميين بجمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بجازان

نضمت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بجازان ملتقى الإعلاميين الأول الذي احتضنه مقر الجمعية بمخطط خمسة بمدينة جازان

وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان الأستاذ ياسين بن أحمد القاسم وعدد من إعلاميي المنطقة .

وإستهل اللقاء المدير التنفيذي لجمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بجازان الأستاذ أبوبكر فرساني أكد بأن ملتقى الإعلاميين يأتي ضمن برنامج وأنشطة الجمعية لهذا العام والتي تهدف من خلاله إلى مد جسور التواصل مع المجتمع والتعريف بأنشطة وبرامج الجمعية التي تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الجنوبية .

وأشار إلى أن جمعية الثريا تعنى بفئة المكفوفين من الجنسين تحققت بدعم واهتمام من سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حفظه الله

هدفها تنموي وتدريبي وتوظيف للمستفيدين بعيدا عن الدعم المادي وبين بأن الجمعية تطلع من خلال رؤيتها إلى تطوير نشاطها لتغطية المنطقة الجنوبية .

وأوضح الفرساني بأن الجمعية تسعى من خلال برامجها إلى تعزيز الثقة بالنفس في ابنا هذه الفئة وذلك لتمكينهم من المشاركة الفعلية في أدارة الجمعية والتخطيط لمشاريعها والإشـــراف على تنفيذها.

إضافة إلى إتاحة المزيد من مصادر الثقافة لهذه الفئة وذلك بتوفير عددمــــن المطبوعات بالوسائل المناسبة المطبوعة بطريقة برايل والتسجيــل الصوتي بأساليب الإكترونية الحديثة وتقديم الأرشادات الأستشارية المناسبة لأسرة المقوقين بصريــــــاً سواء كانت الإعاقة منذ الطفولة طارئة وذلك لتمكينهم من التعامل مع الحالة.

مؤكدا بأن الجمعية تسعى إلى إيجاد قاعدة معلومات شاملة تخدم ذوي العوق البصري وأسرهــم وكذالك العاملين في نفس المجال.

و توفير مكان ملائم لأبنا هذه الفئة لممارسة الأنشطة المختلفـــــــة.

عقب ذلك وقع مشروع برنامج « كن صديقي » إحدى مشاريع المسؤولية المجتمعية بمؤسسة ضيف الله الدعجاني للدعاية والإعلان إتفاقية تعاون و شراكة مع جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بجازان .