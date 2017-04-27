ملتقى أبناء قبيلة المشنوي بالرياض يؤكد على أهمية التواصل

اقيم مساء البارحة بالعاصمة الرياض الملتقى السابع لابناء قبيلة المشنوي وذلك بقاعة بانوراما واشتمل الملتقى على حفل خطابي ضم العديد من الفقرات المتنوعة اعده وقدمه الشيخ مسعود مقنع والذي رحب في بداية اللقاء بالحاضرين معبرا عن شكره للجميع في هذا الملتقى النصف سنوي لابناء قبيلة المشنوي بمدينة الرياض تلى ذلك كلمة وعظيه للشيخ عبدالرحمن حسين الفيفي أكد فيها على فضل مثل هذه اللقاءات لما فيها من التواصل وصلة الرحم ونبذ الفرقة والشحناء التي هي سبب في التباعد والبغضاء بين الأشقاء وذكر الاستاذ أحمد يزيد جابر الفيفي بعد شكر الحضور على تلبية دعوة الملتقى على بأهمية هذا الملتقى كونه مظله لجميع أبناء قبيلة المشنوي بالرياض على اختلاف شرائحهم وبين ان الملتقى تجديد عهد بالجميع وهمزة وصل بين ابناء القبيلة لمزيد من الألفة والمحبة وصفاء الأنفس وتعارف بين أبناء القبيلة منوها بنجاح اللقاءالذي تمثل في الحضور الكبير الذي يعكس ايمان أبناء قبيلة المشنوي بأهمية هذا الملتقى مطالبا الجميع بتقديم المقترحات والملاحظات التي من شانها ان ترتقي بالملتقى وبعد تناول الجميع طعام العشاء تواصلت فعاليات الملتقى بجلسة لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالملتقى وأبناء القبيلة .

Share on: whatsapp