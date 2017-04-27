حريق يلتهم اكثر من 40 مدرجا زراعيا بفيفاء

باشرت عدة فرق من الدفاع المدني صباح اليوم حريق ب”ذراع امنوست” اسفل جبل الحكميين بفيفاء والذي اتى على مساحات شاسعة من المزراع تزيد على أربعين مدرجات ما تسبب في خسائر كبيره في ممتلكات المواطنين ، فيما استنفر المواطنين كافة جهودهم لمكافحة الحريق في ضل ما تواجهه فرق الدفاع المدني من مشاكل في الوصول بالاليات ومعدات الإطفاء إلى مواقع الحريق التي لا تتوفر طرق للسيارات تصل اليها ، وتتواصل جهود الدفاع المدني والمواطنين حتى ساعة إعداد هذا الخبر في التصدي لهذا الحريق واخماده .

ولا تزال أسباب نشوب الحريق مجهولة ، ومع استمرار الحرائق في محافظة فيفاء هذه الأيام بشكل يكاد يكون شبه يومي ، علل ذلك عدد من المواطنين بان السبب هو تأخر هطول الأمطار والجفاف والرياح ، ويرجح آخرين ان تواصل اشتعال هذه الحرائق بهذا الشكل الملفت في هذه الايام ان يكون بفعل فاعل .