الإسكان: أسعار وحدات المطورين العقاريين تصل إلى 700 ألف ريال

ذكر المشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع بوزارة الإسكان الأمير سعود بن طلال أن الوزارة تستهدف بناء وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين تتراوح أسعارها بين 200 ألف و700 ألف ريال.

وقال الأمير سعود بن طلال أن الوزارة تعمل مع البنوك والشركات التمويلية على إيجاد برامج تمويلية تخدم جميع شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير خيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشار خلال ورشة عمل حول برنامج الدعم السكني ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2017، إلى أن الوزارة حرصت على أن يشمل الدعم السكني جميع الفئات المستحقة ومن ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام الذين تمت إضافتهم مؤخراً.