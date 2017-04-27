 “التعليم” .. هنا موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية وحركة النقل الخارجي | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 شعبان 1438 هجريا, الموافق 27 أبريل 2017 ميلاديا

“التعليم” .. هنا موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية وحركة النقل الخارجي

“التعليم” .. هنا موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية وحركة النقل الخارجي
فيفاء أون لاين - متابعة

أكد وزيرالتعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الإعلان عن الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم وحركة النقل الخارجي سيكون في الموعد المحدد له وهو 22 شعبان.

وأضاف العيسى، وفقاً لـ”عكاظ”، أن التقويم الدراسي للأعوام القادمة رُفع للجهات العليا، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في انتقال الطلاب من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية.

يذكر أن وزير التعليم وقع أمس الأربعاء 3 اتفاقيات مع كل من مصرف الإنماء وشركة الاتصالات السعودية وهيئة الطيران المدني، تهدف للتعاون بين مركز STEM الوطني وهذه الجهات لتطوير المراكز التعليمية التابعة للوزارة.

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