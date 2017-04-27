 رئيس أرامكو التنفيذي: سوق النفط تتجه للتوازن | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 شعبان 1438 هجريا, الموافق 27 أبريل 2017 ميلاديا

رئيس أرامكو التنفيذي: سوق النفط تتجه للتوازن

رئيس أرامكو التنفيذي: سوق النفط تتجه للتوازن
باريس - رويترز

قال أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين اليوم الخميس إن سوق النفط تتحرك صوب استعادة التوازن مدعومة بتحسن العوامل الأساسية للعرض والطلب واتفاق خفض المعروض بقيادة أوبك، جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثامنة عشر للنفط في باريس.

وقال أمين الناصر، في تغريدات نشرها الحساب الرسمي للشركة: “بينما تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها، يجب ألا تطغى العوامل قصيرة المدى على الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد”، وأضاف: “العوامل بعيدة المدى هي المؤثر الحقيقي في السوق، وليست سيناريوهات (ذروة الطلب على النفط) و(الموارد غير المستغلة) المستبعده”، مؤكداً أن (ذروة الطلب على النفط) لن تلوح في الأفق خلال العقود القليلة القادمة، ويجب استغلال كافة مصادر الطاقة لتلبية الطلب المرتفع.

وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو أن تحضيرات الطرح العام الأولي تمضي قدماً كما هو مخطط لها.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*