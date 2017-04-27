رئيس أرامكو التنفيذي: سوق النفط تتجه للتوازن

قال أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين اليوم الخميس إن سوق النفط تتحرك صوب استعادة التوازن مدعومة بتحسن العوامل الأساسية للعرض والطلب واتفاق خفض المعروض بقيادة أوبك، جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية الثامنة عشر للنفط في باريس.

وقال أمين الناصر، في تغريدات نشرها الحساب الرسمي للشركة: “بينما تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها، يجب ألا تطغى العوامل قصيرة المدى على الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد”، وأضاف: “العوامل بعيدة المدى هي المؤثر الحقيقي في السوق، وليست سيناريوهات (ذروة الطلب على النفط) و(الموارد غير المستغلة) المستبعده”، مؤكداً أن (ذروة الطلب على النفط) لن تلوح في الأفق خلال العقود القليلة القادمة، ويجب استغلال كافة مصادر الطاقة لتلبية الطلب المرتفع.

وأشار الرئيس التنفيذي لأرامكو أن تحضيرات الطرح العام الأولي تمضي قدماً كما هو مخطط لها.