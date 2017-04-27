 توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 شعبان 1438 هجريا, الموافق 27 أبريل 2017 ميلاديا

توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق

توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق
فيفاء أون لاين- الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة) تشمل الأجزاء الشرقية منها , تمتد إلى الأجزاء الجنوبية و الشرقية من مرتفعات المدينة المنورة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

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