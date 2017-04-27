“التعليم”: تربْط درجات المواظبة بحضور الطلاب

أكدت وزارة التعليم، أهمية استفادة الطلاب والطالبات، خلال ما تبقى من العام الدراسي بالحضور الإيجابي، الذي سيؤثر تلقائياً في نجاحهم وتفوقهم.

وأشار إلى دور إدارات التعليم والمدارس في تفعيل هذا الجانب؛ من أجل تعزيز أهداف الانضباط المدرسي.

وترأّس وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نياف الجابري، الاجتماع الرابع للجنة الانضباط المدرسي، بحضور ممثلي القطاعات المعنية، ومناقشتهم في الإجراءات المنفذة في الفترة الماضية من الخطة وما يجب تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وأكد “الجابري” متابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالانضباط المدرسي؛ من خلال التشديد وربْط درجات المواظبة بحضور الطلاب والطالبات لمدارسهم، وضرورة استيفاء جميع مفردات المنهج المدرسي.

وتناول الاجتماع آلية احتساب درجات الغياب في المواد لجميع المراحل، وإدراج درجات المواظبة في تقارير الفترات ونتيجة آخر العام، وكذلك دور تقنية المعلومات بإعدادات صلاحية قادة المدارس في إدخال الغياب وتثبيته في برنامج “نور”.

وتم استعراض الملاحظات من الزيارات الإشرافية للميدان، ونتائج اللجنة المشكّلة لتصنيف غياب الطلاب بالمرحلة الابتدائية، وضرورة متابعة إعداد إحصائية يومية بالحضور والغياب للطلاب والطالبات في المدارس، والتأكيد على متابعة تنفيذ الخطة على المدارس الأهلية.

وخرج الاجتماع بتوصية مفادها تشكيل لجنة لمتابعة الإدارات التعليمية ذات المستوى غير الجيد في الانضباط؛ بغرض رفع أدائها.