قريباً .. إطلاق التأشيرة السياحية السعودية

قال الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقابلة خاصة مع “العربية” إنه تم تخصيص 2.7 مليار ريال هذا العام لتمويل مرافق الإيواء للمدن التي يتراوح عدد سكانها بين 50 ألفا إلى مليون نسمة. في حين أسست أرامكو” و”توتال” شركة تقدم خدمة اجتماعية بـ 100 مليون دولار.

وأكد سلطان بن سلمان على هامش “معرض السفر العربي” أنه سيتم إطلاق التأشيرة السياحية قريبا، مضيفاً أن الهيئة أسست خلال الأعوام الماضية قاعدة تنظيمية وبرامج قروض بدأت هذا العام.

وأضاف أن السعودية تعتزم إطلاق التأشيرة السياحية قريبا، حيث منحت السعودية 10 ملايين تأشيرة خلال 2016.

وقال إن الهيئة استحدثت تراخيص للمخيمات البيئية والصحراوية، وإنها تدير منظومة لزيادة عدد المواقع الأثرية وستفتتح 7 متاحف بحلول 2017.

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