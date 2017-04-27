إيداع معاش شعبان ومبالغ الغذاء والكهرباء لمستفيدي الضمان

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس نحو 1.5 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، عبارة عن معاشات ومستحقات لشهر شعبان.

وقال المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة الدكتور عبدالعزيز الفريان، إن الوزارة أودعت أكثر من مليار و235 مليون ريال عبارة عن معاشات لنحو 855 ألف أسرة.

وأبان أنه تم إيداع أكثر من 172 مليون ريال عبارة عن مساعدات نقدية لأجل الغذاء لأكثر من 780 ألف مستفيد، إضافة لإيداع نحو 92 مليون ريال لتسديد جزء من فواتير الكهرباء لأكثر من 797 ألف مستفيد.

يذكر أن الوكالة كانت قد حثت المستفيدين من الضمان للإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، وفتح حسابات بنكية خاصة بهم، وذلك للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في حساباتهم مباشرة.