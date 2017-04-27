تعليم صبيا يُعلن عن مواعيد المقابلة الشخصية لـ 95 مرشحاً

اعلنت إدارة تعليم صبيا عن إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين على وظائف المستخدمين بمسمى حارس أمن صباحي، وعددها (95) التي كان اعلن عنها سابقاً .