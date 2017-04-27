تعليم صبيا يُعلن عن مواعيد المقابلة الشخصية لـ 95 مرشحاً

اعلنت إدارة تعليم صبيا عن إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين على وظائف المستخدمين بمسمى حارس أمن صباحي، وعددها (95) التي كان اعلن عنها سابقاً.
وأشارت الى ان على المتقدمين الحضور وفق الجدول التالي:
لمن انطبقت عليهم الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- إحضار الفحص الطبي.
- إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة الشاغرة (فاتورة كهرباء، اتصالات، مياه … إلخ )
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يقل عمره عن 35 عاماً، لمدراس البنات، ولا يقل عن 25 عاماً لمدراس البنين.
- أن يكون محصناً (متزوج لحراس مدارس البنات).
- ألا يكون لديه راتب تقاعدي من مصلحة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
- سلامة المظهر من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل.
- إثبات حلو المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.
وفيما يلي قوائم أسماء المتقدمين عبر بوابة الخدمة المدنية “نظام ساعد” وتاريخ إجراء المقابلات الشخصية لهم:
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