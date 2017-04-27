“بن زعلة” ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة شهيد الواجب العاتي

نقل محافظ صبيا علي بن موسى زعلة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي عطية بن شوعي راجح عاتي أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استُشهد أثناء أدائه الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين , على الحد الجنوبي.

وعبّر محافظ صبيا خلال الزيارة التي قام بها اليوم ، لمنزل أسرة وذوي الشهيد بقرية الهميلية غرب المحافظة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته , مؤكداً أنَّ ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر و اعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم , عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان , مشيرين إلى أنَّ ابنهم اُستُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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