استشهاد رقيبين إثر تعرض دوريتهما لانفجار لغم من داخل الأراضي اليمنية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف من الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاد الرقيب / جابر أحمد يتيمي، ووكيل الرقيب / محمد موسى جابر الريثي، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء.

وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق .

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