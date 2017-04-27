 استشهاد رقيبين إثر تعرض دوريتهما لانفجار لغم من داخل الأراضي اليمنية | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 شعبان 1438 هجريا, الموافق 27 أبريل 2017 ميلاديا

استشهاد رقيبين إثر تعرض دوريتهما لانفجار لغم من داخل الأراضي اليمنية

استشهاد رقيبين إثر تعرض دوريتهما لانفجار لغم من داخل الأراضي اليمنية
فيفاء أون لاين _ واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف من الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاد الرقيب / جابر أحمد يتيمي، ووكيل الرقيب / محمد موسى جابر الريثي، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء.
وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق .

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