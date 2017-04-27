 الحكمة والسياسة | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 شعبان 1438 هجريا, الموافق 27 أبريل 2017 ميلاديا

الحكمة والسياسة

الحكمة والسياسة
سليمان حسين صبحان الفيفي
سليمان حسين صبحان الفيفي
لو شيَّعوك   الناس   فوق   الثريا
وانتْ بلاحبل(ن) من الله مفلوت
ما  يلزمك  كثر  العطاء   والهدايا
ولا إشادة  دونها  الحبّ  موقوت
إعمل  بصدق(ن) لا تمارس  هوايا
واجعل يد الإحسانْ نقيات ياقوت
وكن مع الله  في العلن وال خفايا
لا تندرج في شيئ مذموم ممقوت
ولا تكن عون (ن) لحصد الضحايا
ليس المعالي من يدار على رموت
يا سعد نفس (ن) خالجتها النوايا
بصيِّب  التقوى  فأروى لها القوت
علاَ   بذلك   شأنها    في  البرايا
شوامخ   أوتاد  تعمّر  بها  بيوت
تناظر   الحكمة    بعكس   المرايا
حتى تميز بين  حاكم  وطاغوت
ذي   مملكتنا   مجزلات   العطايا
شديدة الإعصار في حزة الصوت
أسرعْ  من البراقْ  وبرق  الصحايا
تسري وياصل عدوها لجَة الموت
سيوف لا  سلت   تحنُّ ال حنايا
رجال جنب رجال وأفعال وثبوت
يا دولة  آل سعود   شيوخُ  ورعايا
تأريخ امجادك على الصخر منحوت
من عهد أخو  نورة  تثنَّى   الوصايا
وتسيّس الحكمة  بإيمان  وصموت
هذا  شهد  شعري    وهذي  الروايا
دمي سعودي حي لو متْ ما يموت
بقلم أبو عبد الله
سليمان حسين صبحان الفيفي
في 1438/8/1هجرية

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