وفد صيني يزور الحرس الملكي السعودي

استقبل معالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي بمكتب معاليه بالرياض مدير عام إدارة الحرس بوزارة الأمن العام الصينية اللواء تشانغ تشي ون والوفد المرافق له، وقد جرى اثناء اللقاء بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل التطوير وتبادل الخبرات، وفي نهاية الاستقبال تبادل الجانبان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط الحرس الملكي. من جهة أخرى زار الوفد الصيني إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث كان في استقبالهم مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات العميد المهندس وليد بن دخيل المبارك، وفي مستهل الزيارة اطلع الوفد على ما تمتلكه إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالحرس الملكي من بنية تحتية أساسية على أعلى معايير التقنية الحديثة وما وصلة إليه هذه الإدارة من تطوراً في الكثير من المجالات فيما يخص أمن المعلومات والشبكات. كما استقبل قائد معهد تدريب الأمن والحماية بالحرس الملكي اللواء محمد بن فهد الهديان بمدينة التدريب بالحرس الملكي بالثمامة ، مدير عام إدارة الحرس بوزارة الأمن العام الصينية والوفد المرافق له مطلعين علي ما تمتلكه المدينة من مرافق وإمكانيات اشتملت علي ميادين الرماية والفصول الدراسية والنادي الرياضي وميدان القفز الحر والقيادة التخلصيه كما شاهد الوفد عدد من تطبيقات طلبة المعهد اليومية كما شاهد الوفد عرضا جويا لطائرات الطيران الأمني بالحرس الملكي وقد أٌعد حفل غداء بهذه المناسبة وفي نهاية الزيارة التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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