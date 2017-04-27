وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بمجلس التعاون يصلون الرياض

وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم لحضور الاجتماع المشترك المقرر عقده في وقت لاحق اليوم .

وكان في مقدمة مستقبيلهم لدى وصولهم مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيزولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

كما كان في استقبالهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية , ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة .

فقد وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر يرافقه الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية .

كما وصل معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت يرافقه معالي الشيخ محمد بن خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

و وصل سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش ومعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي الفلاسي .

كما وصل معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين يرافقه معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي وزير شؤون الدفاع الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة .

ووصل معالي وزير الداخلية بسلطنة عمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي يرافقه معالي الوزير المسؤول في الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ، ومعالي الوزير المسؤول في شؤون الدفاع بدر بن سعود البوسعيدي.