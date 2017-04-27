محافظ صبيا ينقل تعازي القيادة وأمير جازان لأسرة الشهيد العاتي

قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الخميس يرافقه مدير الشرطة الرائد/صالح بن محمد ال كليب ومساعد مدير المرور رئيس رقباء/إبراهيم بن عيسى زعلة بزيارة الى قرية الهميلية غرب المحافظة لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد/عطية راجح عاتي من أفراد القوات البرية الملكية السعودية والذي انتقل الى رحمة الله تعالى في ميدان الشرف والفداء دفاعاّ عن تراب الوطن الغالي على الحدود الجنوبية.

وقد نقل المحافظ مواساة القيادة الرشيدة وسمو أمير منطقة جازان الأمير/محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لأشقاء وأقارب الشهيد واعتزازهم بتضحية وبسالة ابنهم البطل مع دعوات الجميع بأن يتغمده الله بواسع مغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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