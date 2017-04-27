البنات والكليات

مامن يوم ينشق فجره ويتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلا وتبدأ معه معاناة بنات محافظة فيفاء مع الطريق المؤدي لكليات جيزان ‘ وفي الحقيقة إن الرحلة تنطلق مع ظلمة الليل وقبل انبلاج الفجر وفي كل يوم مع مسافة بعيدة ومخاطرة مستمرة ومع طرقنا الخالية من كل وسائل السلامة ، ومسابقة للزمن للوصول في الوقت المحدد .

* والمتأمل لواقعنا يجد أننا لازلنا في سبات عميق عن المطالبة بفتح فروع وأقسام متعددة لكليات البنات في المحافظة أسوة بالمحافظات المجاورة ‘ وذلك حتى تقل المعاناة معها وتنخفض التكلفة لأناس ليس لهم ذلك الدخل وقد يقوم نقل بعض البنات على راتبها الخاص ، فالقرب للدراسة تذهب معه مشاكل كثيرة ويكون الأداء أعلى وأفضل في محافظة تمتاز بإقبال أهلها على العلم والتعليم والتميز في شتى المجالات ، ورغم المشاكل والمصاعب الموجودة في المحافظة ، ولكن أهلها بحمد الله يتغلبون دائماً على الصعاب ويصبرون ويصابرون في كثير من الظروف كما حصل مع الانقطاع التام للنقل المدرسي هذا العام ولكن أبناء المحافظة تعدوا الصعاب ولازالوا يحصدون جوائز الجودة والأداء العالي ‘ ولذا نجد أبناء وبناة فيفاء نالوا قصب السبق في كثير من المسابقات المتعددة وحصلوا على جوائز عالية وهذا شئ مشرف لنا جميعاً ‘ ولكن للأسف كثير من الأعيان وأصحاب الشأن في المحافظة لم يكن لهم البصمة الواضحة والوقفة الجادة والمطالبة القوية لمجتمعنا الجبلي ؛ وأيضاً نجد أكثر مثقفينا ومن لهم شأن قد تركوا الأرض وعاشوا في المدن وأصبح الجبل شبه منسي لهم إلا لمجرد العودة للترفيه والنزهة لشهر في العام وقت جمال الجبال وحينما يكتسي حلتة الخضراء ثم يتركونه وراءهم قاحلاً جافاً ‘ مع أن الجبل لازال يعول عليهم آمال كثيرة لإننا نرى أنه لم يكن لهم تلك البصمة المؤثرة والمطالبة لمصلحة المجتمع الجبلي حتى الآن .

* إن البنات أمانة ومسؤولية عظيمة ولهن حق الرعاية والإهتمام والمحافظة ، ومن هذه الحقوق والمسؤولية المطالبة لهن أكثر من الأبناء فلَيْسُوا سَوَاءً فالشاب يستطيع الإعتماد على نفسه والسكن بقرب دراسته بعكس البنت التي صار لايؤمن عليها مع الفتن الحالية والإنفتاح التقني وقرينات السوء ..

* فلذا ينبغي علينا جميعاً المطالبة بإراحة هؤلاء النسوة الضعاف والمحافظة عليهن بفتح أقسام وفروع لكليات البنات في المحافظة وفي أي جهة كحقو فيفاء مثلاً أو تفتح في أي جهة متوسطة بين المحافظات الجبلية كجهة الطلعة مثلاً وذلك لتخدم قطاع كبير من ( الفيفي – المالكي – الغزواني والجهات القريبة لها من جهة العبادل والعارضة ) وتكون متكاملة بأقسامها وقريبة للقاصد بدلاً من المعاناة اليومية التي تبدأ قبل فجر كل يوم ولاتصل الطالبة لبيتها إياباً مع هذه الرحلة الطويلة إلا قبيل أوبعد مغرب كل يوم بالله عليكم متى تكون الراحة والتعلم الجيد ؟

في ظل هذه الظروف ومع يوم شاق متعب مليئ بمشاكل الطرق والتي يذهب كثير من الأرواح فوقه وبشكل يومي حتى صار الأب يودع بنته عند إركابها ذلك الباص في الصباح الباكر لإحساسه بأنها قد لاتعود لبيتها مرة أخرى والله المستعان ‘ وذلك بسبب السرعة العالية وتهور فئة من المجتمع تؤدي لارتكاب كثير من الحوادث ذهبت إزاءه الأنفس البريئة رغم وجود تنظيم مروري حالي في المنطقة يستدعي التأني والإنتباه ، وقد حصل مع كل هذه الظروف انقطاع كثير من البنات عن الدراسة رغم تميزهن بسبب هذه الظروف المادية والمعنوية .

* إن المتابع المنصف يجد أنه لاينقصنا شئ عن غيرنا في إيجاد كليات وأقسام قريبة متكاملة تريح الطالبات والأهالي من المسافات الطويلة لأكثر من 180 كلم يومياً ذهاباً وإياباً التي تقطع كل يوم …

– وبقربها فائدة أخرى وأهم وهي البعد عن بعض الثقافات والأخلاق السيئة التي قد توجد في بعض كليات البنات التي يجتمع فيها أعداد هائلة من الطالبات من مختلف الجهات ويتناقل من خلالها بعض الثقافات السيئة المخالفة لأعرافنا وديننا قبل ذلك ‘ وذلك أن المجتمع الجبلي مجتمع محافظ تربى على الأخلاق الحميدة والحياء والستر والإنضباط ‘ وقد ينقل له بعض الثقافات التي تختلف عن بيئتنا الجبلية .

* إنني أناشد من خلال هذا المنبر أن يكون لنا جميعاً وقفة جادة من مثقفين ومشائخ ومسؤولين واحساس بالمعاناة ومشاركة الجنس الآخر شقائق الرجال همومه ومشاكله ، ولو تم عمل # هاشتاق لكان أفضل وذلك لإيصال صوتنا للجهات العليا بأسهل الطرق والمطالبة بإيجاد حلول سريعة تريح البنات والأهالي من هذه المشاق والمخاطر والمعاناة اليومية .

* أتمنى أن يكون ذلك في القريب ” وكلنا يعلم بأن ولاة أمر هذا البلد لايردون أي طالب يتعلق بالعلم والتعليم وخاصة مع توسع فتح الجامعات والكليات مؤخراً وبشكل كبير ، فلو تم النزول لأمير المنطقة ومسؤولي التعليم ومخاطبتهم بأن يكون لهم وقفة مع هذا المجتمع الجبلي الشاهق والصعب وشرح معاناة بناتنا الكبيرة مع تميز أبناء وبناة المحافظة في شتى المجالات ومنذا القدم ، ولقد كانت بيئتنا محل نظر واهتمام المسؤولين ، وصار يفاخر بها بين المحافظات المجاورة حتى صارت مقصد كثير من الزائرين لها والذين يجدون فيها ضالتهم بكونها بيئة تعليمية متميزة وجذابة ، فالمفروض أن يكون للمحافظة في المقابل مكافأة نظير جهودها في خدمة العلم والتعليم ”

نأمل أن نسمع الأخبار السارة والوقفة الجادة لإراحة هؤلاء النسوة اللآتي يتحملنا الكثير والكثير في البيت والعمل .

وفق الله الجميع لكل خير ..

وتقبلو تحياتي وتقديري .