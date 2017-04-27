 بالفيديو.. هذه طريقة التعامل مع عدم وجود لافتات “ساهر” أو إخفائه في الشوارع | فيفاء أون لاين
الخميس, 1 شعبان 1438 هجريا, الموافق 27 أبريل 2017 ميلاديا

بالفيديو.. هذه طريقة التعامل مع عدم وجود لافتات “ساهر” أو إخفائه في الشوارع

بالفيديو.. هذه طريقة التعامل مع عدم وجود لافتات “ساهر” أو إخفائه في الشوارع
فيفاء أون لاين- متابعة

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أنه على كل مواطن يرصد كاميرا “ساهر” تم إخفاؤها عن السائقين أو عدم وجود لافتات قبلها، تبليغ الأمن أو المرور بالأمر لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك في مداخلة للعقيد الربيعان على قناة “المجد” للتعليق على انتشار مقاطع فيديو تُظهر إخفاء كاميرا ساهر عن السائقين لاصطياد تجاوز السرعة.

وأكد المتحدث الرسمي للمرور أنه من المفترض أن تتواجد لافتات تنبه السائقين بوجود كاميرات للرصد الآلي “ساهر” في الشوارع التي تتواجد بها.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*