وزارة التعليم: تدرس طلبات الألتحاق بوظائف معلمي مادة الرياضيات

أوضحت وزارة التعليم أنها تعمل حالياً على إنهاء تدقيق بيانات وإجراءات المرشحين لشغل وظائف معلمي مادة الرياضيات لإصدار قرار نهائي في شأنهم قريباً، لافتةً إلى أنها تدرس ملفات مرشحي الدفعة الثانية لضمهم إلى الأولى تمهيداً لإعلان تفاصيل تعيينهم كافة بشكلٍ رسمي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي في عدة تغريدات دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”: “موضوع مرشحي الرياضيات لم تنتهِ إجراءات تدقيقه حتى الآن، وستضاف لهم الدفعة الثانية والعمل يجري بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية على إنهاء ذلك”.

وأضاف في رده على استفسارات بعض المرشحين للوظائف: “الوزارة مهتمة بوضع تعيينكم وستيسر أمركم إن شاء الله، وكل ما تذكرونه في تساؤلاتكم محل الاهتمام وفقكم الله”، متابعاً: “لابد أن تنهي الوزارة أولاً مقابلات الدفعة الثانية وتدقيق بياناتهم وإجراءاتهم؛ حتى تتمكن من إصدار قرار المرشحين من الدفعتين بإذن الله”.