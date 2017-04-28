“صحة جازان” .. هذه حقيقة فصل 400 موظف عن العمل

كشفت صحة جازان حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو حول فصل 400 موظف عن العمل في مكافحة الملاريا، مبينة أن ما ذكر بالمقطع غير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي إنه تم التعاقد مع الموظفين بعقود عمل مؤقتة لمدة 4 أشهر وتم إطلاعهم على بنود العقود، وتم التمديد لهم لأربعة أشهر إضافية لإتمام مهام وأعمال المكافحة.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بدراسة الوضع الوبائي أوصت بإيقاف 330 موظفاً عن العمل اعتباراً من شهر شعبان الجاري، وذلك نظراً لاستقرار الوضع الوبائي، وقلة حالات الملاريا المحلية والوافدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولتوقف عمليات الرش الفراغي بجميع مراكز المكافحة.

وكان عدد من العاملين بمكافحة الملاريا قد ذكروا أن عددهم 400 موظف، وتم إيقافهم عن العمل أمس الأول الأربعاء، داعين خادم الحرمين الشريفين النظر في أمرهم، خاصة أنهم يعولون أسراً، وليست لديهم مصادر دخل أخرى.