“الصحة” تكشف حقيقة خصخصة مستشفياتها

كشفت وزارة الصحة عن حقيقة ما تم تداوله بشأن خصخصة القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أنها لن تتبع الخصخصة في المستشفيات، وإنما ستحولها إلى شركات حكومية.

وبيّن وكيل الوزارة الدكتور راشد القعوان، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن الخصخصة فهمت بشكل خاطئ؛ كون برنامج التحول الوطني يأتي بحلول غير تقليدية، ويهدف إلى توطين كل الوظائف بالقطاع الصحي.

وأرجع القعوان سبب تأخر توطين القطاع الصحي بالكامل إلى عدم وجود كوادر وطنية كافية في هذا المجال، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الكوادر الصحية الملائمة؛ لتنفيذ برنامج التحول الوطني.