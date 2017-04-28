 “الصحة” تكشف حقيقة خصخصة مستشفياتها | فيفاء أون لاين
الجمعة, 2 شعبان 1438 هجريا, الموافق 28 أبريل 2017 ميلاديا

وتؤكد: سنحولها إلى شركات حكومية

“الصحة” تكشف حقيقة خصخصة مستشفياتها

“الصحة” تكشف حقيقة خصخصة مستشفياتها
فيفاء أون لاين- متابعة

كشفت وزارة الصحة عن حقيقة ما تم تداوله بشأن خصخصة القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أنها لن تتبع الخصخصة في المستشفيات، وإنما ستحولها إلى شركات حكومية.

وبيّن وكيل الوزارة الدكتور راشد القعوان، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن الخصخصة فهمت بشكل خاطئ؛ كون برنامج التحول الوطني يأتي بحلول غير تقليدية، ويهدف إلى توطين كل الوظائف بالقطاع الصحي.

وأرجع القعوان سبب تأخر توطين القطاع الصحي بالكامل إلى عدم وجود كوادر وطنية كافية في هذا المجال، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الكوادر الصحية الملائمة؛ لتنفيذ برنامج التحول الوطني.

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