شاهد .. ضبط أكثر من ٢٥٠ كجم «حشيش» قبالة سواحل جازان

أحبطت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة جازان محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر عبر قارب وقبضت على ثلاثة يمنيين كانوا على متن القارب.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي أنه تم رصد واسطة بحرية بعد الاشتباه بها أثناء محاولة دخولها للمياه السعودية عبر مسؤوليات قطاع الموسم، وباعتراضها للتحقق منها بادر من فيها بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة من حيث أتوا مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار، وأسفر عن ذلك القبض عليهم واتضح أنهم ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية.

وأضاف المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه بتفتيشهم وتفتيش القارب عثر بحوزتهم على ما مجموعه (٢٥٠,٢٥) مائتان وخمسون كيلوجراما وخمسة وعشرون جراماً من مادة الحشيش المخدر، و تم في حينه مباشرة استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

