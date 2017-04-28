التجارة: لهذه الأسباب .. تم إستدعاء «170.803» سيارة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أنها استدعت بالفعل 170,803 سيارة من عدة وكلاء وشركات، منها 26,696 سيارة خلال شهر أبريل فقط.

وقال مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار، إن هناك استدعاءات لتسعة أنواع من السيارات مصنعة في 2017، فيما تصدرت الاستدعاءات خللا في تمديدات الوقود، وخللا في نافخ الوسادة الأمامية، وخللا في نظام التحكم بانبعاثات الغاز.

وأوضح أنه فور وصول البلاغ يتم التأكد ومن ثم حصر عدد السيارات المباعة منها والمتبقي، والتواصل مع الوكلاء لمعالجة الخلل من كل نوع ووصف الجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب.

فيما تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية لأكثر من مرة، بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وعرض أربعة بنود رئيسية تتصدرها اسم الشركة واسم الوكيل واسم المنتج ووصف العيب ورقم هاتف وفاكس، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بالتنبيه بشكل فوري على حساب وزارة التجارة والاستثمار في توتير يتضمن البنود الأربعة بحسب الاقتصادية.

وأوضح، أنه في حال اكتشاف الخلل تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء للمنتج، خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا، بحيث لا يتم إغلاق ملف الاستدعاء إلا بعد موافقة الوزارة، وتتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان.