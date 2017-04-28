شاهد .. صوراً لهاتف بلاك بيري الجديد BlackBerry KeyOne !

أعلنت شركة الالكترونيات الصينية TCL عن بدء بيع هاتف بلاك بيري BlackBerry KeyOne في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يوم 31 مايو المقبل، وذلك بعد تأخر غير متوقع للهاتف الذي كشفت عنه لأول مرة في شهر فبراير الماضي، والذي كان من المفترض أن يطرح عالمياً في شهر أبريل الحالي بسعر يصل إلى 550 دولار.

ويعتبر هاتف KeyOne أول هاتف ذكي تطلقه شركة TCL الصينية بترخيص من علامة بلاك بيري، وهو رابع هاتف للشركة الكندية يعمل بواسطة نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد، حيث يتميز الهاتف بإطار من الألومنيوم المؤكسد ومظهر متين وشاشة من قياس 4.5 إنش بدقة 1620×1080 بيكسل وبكثافة 434 بيكسل بالإنش.

ويأتي الهاتف بلوحة مفاتيح حقيقية مسماة “لوحة المفاتيح الذكية” Smart Keyboard، والتي تستجيب للإيماءات اللمسية ويمكن برمجتها لتأدية 52 اختصاراً مخصصاً، وتملك قارئ لبصمات الأصابع ضمن زر “المسافة” Space، كما يعمل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 625 من كوالكوم مع شريحة رسوميات Adreno 506.

كما يحتوي الجهاز على 32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية المدعومة بمنفذ MicroSD لبطاقة الذاكرة الخارجية، مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية بسعة 3505 ميلي أمبير، والتي تعتبر أكبر بطارية من حيث السعة ضمن هواتف بلاك بيري بشكل عام.

وتضم الجهة الخلفية من الهاتف كاميرا بدقة 12 ميغابيكسل مع مستشعر من نوع سوني IMX378، بينما تبلغ دقة الكاميرا الامامية 8 ميغابيكسل، وتبلغ أبعاد الهاتف 149.3×72.5×9.4 ميليمتر، ويزن 180 غرام، ويتوفر الهاتف للطلب المسبق في كندا بدءً من 18 مايو (أيار) عبر شركاء محددين.

وقال أليكس ثورير رئيس وحدة حلول المحمول في بلاك بيري ضمن بيان “سوف يكون معجبو بلاك بيري في كندا متحمسين للغاية فيما يخص توفر هاتف BlackBerry KeyOne في الأسواق المحلية، ويفترض أن يحصل هذا الهاتف على محبة أي شخص من معجبي نظام أندرويد والمهتمين بأمن الهاتف المحمول والإنتاجية التي تجلبها برمجيات الشركة”.

ويعمل الهاتف بواسطة النسخة الأحدث من نظام التشغيل أندرويد 7.1 نوغا التابع لشركة غوغل، إضافة إلى نظام التراسل الآمن “بي بي إم” BBM، والذي صرحت الشركة في وقت سابق حول نيتها إتاحته لمطوري البرمجيات لتضمينه في منتجاتهم.

