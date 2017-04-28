 الهيجان والشتيفي يوقعان اتفاقية تفعيل انشطة “كلنا أمل” | فيفاء أون لاين
الجمعة, 2 شعبان 1438 هجريا, الموافق 28 أبريل 2017 ميلاديا

الهيجان والشتيفي يوقعان اتفاقية تفعيل انشطة “كلنا أمل”

الهيجان والشتيفي يوقعان اتفاقية تفعيل انشطة “كلنا أمل”
الرياض - فيفا أون لاين

لتفعيل البرامج والأنشطة التطوعية بفريق “كلنا أمل” التطوعي وقع سعادة الدكتور عبدالرحمن بن أحمد آل هيجان استاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشورى الأمين العام ورئيس مجلس الإدارة بالفريق والاستاذ فيصل بن محمد الشتيفي المؤسس والرئيس التنفيذي للفريق اتفاقية البدء في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية والتدريبية للعام الحالي .

تجدر الاشارة الى ان الفريق تم تاسيسه لغرض التوعية وتثقيف المجتمع في المجال الصحي و التطوعي  و المساعدة والتواصل مع المرضى ، ويعمل تحت مظلة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالرياض .

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