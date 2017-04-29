مصلح الفيفي ـ صحيفة فيفاء ـ الرياض:

بالصور: ملتقى أبناء جازان في الرياض يختتم موسمه العاشر بتكريم الشيخ: الفيفي والشيخ:الحكمي

اختتم ملتقى أبناء جازان في الرياض مساء أمس الخميس 1 شعبان 1438هــ موسمه العاشر بالحفل الختامي الذي تم فيه تكريم بعض اللجان العاملة في خدمة أبناء المنطقة.

وذلك في فندق (كروان الفهد) بالعليا في مدينة الرياض. قدم الحفل الأستاذ ياسر بن محمد السبعي.

وافتتح بتلاوة من القرآن الكريم تلاها القارىء الأستاذ/ طاهر صميلي.

بعد ذلك جاءت أمسية اجتماعية ثقافية عبارة عن ورقتي عمل عن إصلاح ذات البين وجمعية البر الخيرية بالحكامية.

أدار الأمسية شاعر الملتقى ورئيس اللجنة الثقافية الدكتور/ جبران بن سلمان سحاري العبدلي ورحّب بالضيفين الكريمين وهما الأستاذ عبدالله بن حسن فرح الأبياتي الفيفي شيخ قبيلة عشائر أبيات فيفاء، والأستاذ: علي بن عثمان عمر حكمي رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالحكامية.

ومما قال في الترحيب بهما:

تجلّى البدرُ في ليل التمامِ *** فهيّج خاطري وحوى غرامي

له روح التفاؤل والتصابي *** وفيه ملاحةٌ من ألف عامِ

وخدٌّ قد تورّد في اصفرارٍ *** وتقنصُ من يشاهدُ بالسهامِ

وجيدٌ قد حوى شكلاً بديعاً *** فحُقّ لها افتخارٌ بالقوامِ

لها غصنٌ أراكتُه تدلّت *** على ولعٍ بتغريدِ الحمامِ

فمن هذي التي تحوي ضروباً *** من الأوصاف جلّت عن كلامي

فقيل: هي البراعةُ في سباقٍ *** تجمّع فيه فُرسان الختامِ

فضيفٌ جاء من فيفا عزيزٌ *** ومزهرةٌ بها أغلى مرامِ

فعبدالله من فرحٍ أتانا *** بمعنى لاسمه طبق انتظامِ

كذلك عليٌّ الحكميٌّ وافى *** كريم المحتدين أخو تسامي

وكلُّ الحاضرين لنا ضيوفٌ *** لهم في خاطري أوفى مقامِ

وتلا سيرهما الذاتية، ثم أتاح الفرصة لهما فقدم الأستاذ عبدالله بن حسن الفيفي ورقة عمل عن إصلاح ذات البين بفيفاء وما جاورها، معرجا على دور مشايخ القبائل في إصلاح ذات البين، وأهم الحلول والطرق المجدية والموصلة للإصلاح، والعقبات والعوائق التي تعترض الموضوع، وأثر الوجاهة والمكانة الاجتماعية فيه، وبين أن القريبين أسرع قبولا للإصلاح من البعيدين، وخصوصية المناطق الجبلية لوجود السلاح وغيره والاختلاف على الأراضي والحدود ونحو ذلك ودور سمو أمير منطقة جازان في الإصلاح وذكر نموذجا للإصلاح بين حريص الشام وسلمة الريث وقصيدة لوالده الشاعر الكبير حسن بن فرح الفيفي بعنوان (مآخذ الشيطان على سمو أمير منطقة جازان) ومما جاء فيها:

واعلم بأنا شياطينٌ أبالسة *** نهيم في الأرض أيا كان إنسان

جند لتوزيع كل الموبقات على *** أبناء آدم مذ كنا ومذ كانوا

نُفَجِّرُ الفِجْرَ بالأهواء بينكم *** حتى يغص به شيب وشبان

لكننا اليوم في وضع تكنفنا *** فيه هموم وآلام وأحزان

أنظر هناك “حريص الشام” جالسة *** مع “سلمة الريث” والأفراح ألوان

كأننا ما عملنا في دمارهم *** شيئا ولا خالط الأقوام شيطان

يا ويلتاه هوت ثاراتهم وخبت *** في لحظة يغمر الأعداء نسيان

فقلت مهلا تعلم كيف تهزمكم *** حسن النوايا إذا ما اختل ميزان

” آل السعود ” هنا ما أوطئوا بلدا *** إلا وجللكم خزي وخسران

ذاك الأمير فقال اسكت تُعَرِّفُني *** بمن قُصمنا به وانهار بنيان؟!

إلى أن قال:

فاستلهموا الله فيما جدّ من حدث *** وحكّموا العقل والعُقّال أعوان

لا توقعنكمُ النعرات ثانية *** فيما مكاسبه ذنب وحرمان

بوركتمُ واسلموا وليرضى ربكمُ *** عنكم و دام لكم أمن وإيمان

وعاش من ظل يرعاكم ويدفعكم *** إلى وفاق به الأيام تزدان

حقن الدماء لديه ليس تصنعه *** دهم القيود وإذلال وسجّان

حقن الدماء لديه ليس يصنعه *** إلا احترام وتقريب وإحسان

ذاك (ابن ناصر) والآثار شاهدة *** واليوم مأثرة والكون ألحان

فليجزه الله في الفردوس منزلة *** عمارها أبداً حور وولدان

وليسند الله بالتوفيق قائدنا *** ما ماس بالزهر أنسام وأفنان

ثم استمع الجميع لكلمة عن جهود جمعية البر الخيرية بالحكامية قدمها سعادة رئيس الجمعية الأستاذ علي بن عثمان عمر الحكمي، وقدم عرضا مرئيا لأهم جهود الجمعية وأنشطتها خلال أقل من عشر سنوات بلغة الأرقام ودورها في برنامج تفريج الكرب وسداد ديون المعسرين وكفالة الأيتام وإعتاق الرقاب ووقف الوالدين وبعض الأوقاف التي تحتاج إلى دعم لوجود بعض العجز في الجمعية وكان عرضا مؤثرا وعملا باهرا في مدة قياسية فبارك الله جهود الجميع ووفقهم.

ثم جاءت مداخلة الشيخ العباس بن أحمد الحازمي عن إصلاح ذات البين وأهمية هذا الدور في تحقيق الألفة والاستقرار وأهم العوائق التي قد تعترض طريق النجاح وعوامل النجاح الحقيقية من الإخلاص وابتغاء ما عند الله تعالى.

فقال مدير الأمسية د. جبران سحاري:

وللعباس طابعه الثقافي *** أتانا الحازميُّ الفذُّ يحكي

حكيمٌ تربويٌّ ليس يخفى *** له جهدٌ يحاكي كل مسكِ

ثم كرم الملتقى اثنين من أعضائه بمناسبة حصولهما على مناصب عليا في بعض الوزارات وهما:

سعادة الدكتور/ حسن بن شوقي الحازمي الذي عُين وكيلاً لوزارة الإسكان،

وسعادة المهندس محمد الموكلي الذي عُين وكيلاً لوزارة الزراعة والمياه ولم يتمكن من الحضور،

فاستلم تكريمه بالنيابة سعادة المهندس محمد بن إسماعيل الحازمي المدير التنفيذي للملتقى.

وقد عبر الدكتور/ حسن شوقي عن مشاعره بكلمة موجزة في هذه المناسبة.

وقال مدير الأمسية عنه:

وإن تسأل عن الأشواق فانظر *** لأحسنها تجد حسن بن شوقي

وكيل وزارة الإسكان أضحى *** يفكّرُ دائباً بسموِّ ذوقِ

وقال عن المهندس محمد الموكلي:

وهذا الموكليُّ غدا بديعاً *** وكيل وزارةٍ نمت السقوفُ

له التقديرُ حتماً قد تجلّى *** بجهدٍ لا تعدّده الحروفُ

ثم جاءت مداخلة للأستاذ عبدالوهاب الحكمي عن بعض ما طُرح.

واختتمت المداخلات بكلمة لسعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد هيجان عضو مجلس الشورى ونائب رئيس الملتقى حملت العديد من الوصايا والتوجيهات النافعة في نهضة الجمعيات واللجان الخيرية والاضطلاع بمسؤولياتها.

ثم جاءت لحظة التكريم حيث كرّم رئيسُ الملتقى الدكتور/ حسين بن محمد مشهور الحازمي ونائبُه ضيوفَ الملتقى في الحفل الختامي وأعضائه المتميزين.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات كالأستاذ إبراهيم الحازمي عضو مجلس المنطقة ورئيس ثلوثية بامحسون الثقافية الدكتور/ عمر بامحسون وغيرهما.

وشهد تغطية الحفل صحيفة فيفاء الاكترونية وعدد من أعضاء اللجان التنفيذية والمتعاونة مع الملتقى بإدارة الأستاذ جابر بن ماطر الفيفي رئيس اللجنة الإعلامية في الملتقى.

ونوه الملتقى أعضاءه إلى ضرورة تلبية دعوة حفل الضباط الخريجين من أبناء المنطقة والذي سيتم بتاريخ 16 شعبان 1438هــ في قاعة الفرسان بالرياض.

وفي الختام دعي رئيس الملتقى الجميع لتناول طعام العشاء، وكانت ليلة ماتعة.



















