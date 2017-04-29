 محافظ فيفاء ..لا أضرار في موجة الأمطار وإكمال جاهزية الجهات ذات العلاقة | فيفاء أون لاين
السبت, 3 شعبان 1438 هجريا, الموافق 29 أبريل 2017 ميلاديا

محافظ فيفاء ..لا أضرار في موجة الأمطار وإكمال جاهزية الجهات ذات العلاقة

محافظ فيفاء ..لا أضرار في موجة الأمطار وإكمال جاهزية الجهات ذات العلاقة
فيفاء - فيفاء أون لاين

أوضح محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي أن التقارير الأولية لموجة الأمطار التي شهدتها فيفاء لم تحدث أي إنهيارات ولا أضرار مادية ولا انقطاعات في الطرق ولله الحمد .
مؤكدا إلى أن فرق الطوارىء بالمحافظة من كافة الجهات ذات العلاقة أكملت استعداداتها وجاهزياتها للتعامل مع أي حدث لا قدر الله .
حيث تقوم بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للتقلبات الجوية والعمل عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة .
مشيرا إلى أن البلدية باشرت تنظيف بعض الشوارع من الاتربة التي جرفتها الأمطار وقيام فرق شركة الكهرباء بإصلاح التيار بعد انقطاعه على بعض الجهات من فيفاء .
سائلا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد .

 

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