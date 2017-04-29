تعليم فيفاء يكريم المتقاعدين والمنقولين

بحضور محافظ محافظة فيفاء محمد عبدالله الغزي ، وفي أمسية الوفاء نظم مكتب التعليم بمحافظة فيفاء حفل تكريم المتقاعدين والمنقولين يوم أمس الجمعة في فندق حياة جازان بمشاركة مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية الإستاذ ضيف الله الحازمي والمساعد للشؤن المدرسية الإستاذ ربيع مهدي عطية وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد فرحان الفيفي وكذلك نائب شيخ شمل فيفاء الأستاذ حسين حسن الفيفي ورجالات التعليم بالمحافظة.

وقد بدأ الحفل بكلمة لمدير المكتب الأستاذ يحي علي الفيفي قال فيها، في كل عام نعيش لحظات مليئة بالمشاعر، تحمل في ثناياها ذكرى تعبق بالعطاء ونحن في هذا الوطن المعطاء نقتبس معني الوفاء من قيادتنا الحكيمة.

وأشار الفيفي، أن المكتب ينطلق في إقامة هذه المناسبات من رسالتها السامية، وترسخ قيم التقدير والاحترام لكل يد تبني وتبذل كل جميل، لترسخ في النشء هذه القيم من خلال القول والعمل، محافظة عليها وتعزيزاً لها، فلكل فرد من الزملاء المتقاعدين نقول شكر الله ماضيكم وبارك في مساعيكم

وقد تم تقديم السيرة الذاتية للمتاعقدين الثلاتة

اﻷستاذ محمد جبران الفيفي قدم السيرة الذاتية للأستاذ عيسى سليمان المخشمي المساعد للشؤون التعليمية.

وحضر حفل التكريم مدرس الأستذ عيسى في اول ابتدائي الدكتورعلي بن عيسى الزهراني وقد القى كلمة عن صعوبة التعليم في فيفاء قبل اربعين سنة ومعانات المعلمين في الوصول الي الجبل وفي نهاية كلمته قدم هدية للأستاذ عيسى عبارة عن كتاب من تأليفه (إكتشف قدراتك)

الأستاذ عبدالعزيز يحيى الفيفي قدم السيرة للمتقاعد الأستاذ محمد يحي سليمان الفيفي

الأستاذ موسي سلمان قاسم قدم السيرة الذاتية للاستاذ يزيد اسعد يزيد الفيفي

وبعده تم تقديم الدروع والهدايا للمتقاعدين بعد كلماتهم والتي تتضمن الشكر والعرفان للمكتب ولكافة زملائهم

بعدها قدم اﻷساتذة حسن يحيى الفيفي مقدم الحفل نبذة تعريفية عن المنقولين

هم

الأستاذ يحي حسن العمامي

اﻷستاذ عادل يحيى محمد الفيفي

وقد شارك في الحفل المبدعين الشاعر أسعد معزي والمنشد بسام أسعد الفيفي