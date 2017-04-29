 بلدية فيفاء تكثف جهودها لمتابعة التقلبات الجوية | فيفاء أون لاين
السبت, 3 شعبان 1438 هجريا, الموافق 29 أبريل 2017 ميلاديا

بلدية فيفاء تكثف جهودها لمتابعة التقلبات الجوية

بلدية فيفاء تكثف جهودها لمتابعة التقلبات الجوية
فيفاء - فيفاء أون لاين

أكد رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف على جاهزية واستعداد البلدية لأي طارئ خلال موجة الأمطار التي تهطل هذه الأيام وأن البلدية تعمل على مدار الساعة عبر غرفة عمليات وفرق طوارىء والتي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في حينه وفي أوقات قياسية ، مشيرا إلى أن البلدية لم تتلق أي بلاغات عن انهيارات أو انقطاعات في الطرق حتى الآن ولله الحمد ، حيث اقتصرت الأضرار على انقطاع في بعض إنارة الشوارع أو انجراف بعض الأتربة في الشوارع وتم مباشرة العمل لإصلاح الإنارة وتنظيف الشوارع.

 

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