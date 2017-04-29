شاب يمني يفوز بالسيارة السابعة والأخيرة في مهرجان أبها للتسوق

فاز شاب يمني بالسيارة السابعة والأخيرة من سيارات مهرجان أبها للتسوق المقدمة من ادارة المهرجان ( شركة ستار ) في نسختها الاستثنائيةالمواكبة لفعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017.

وعبر الفائز فؤاد حسن عبدالله عن بالغ شكرة وتقديره لإدارة المهرجان، مبيناً أنه سعيد جدا بفوزه و إدخال السعادة على كافة عائلته.

فيما شهد المسرح الخارجي العديد من السحوبات القيمة التي سبقت موعد السحب على الجائزة الكبرى.

من جهة أخرى، اختتمت فعالية كرنفال المهرجان، وسط حضور جماهير مميز.

وقدم قائد فريق متحدون عسير بايكرز للدراجات النارية الرحال صالح عسيري شكره وتقديره لمدير المهرجان إبراهيم الجار الله لإتاحة الفرصةللشباب في إبراز مواهبهم وتقديمها للجمهور وزوار المهرجان..