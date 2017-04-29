بلدية صبيا تنفذ حملة نظافة لقرى العشة والعدايا

نفذت بلدية محافظة صبيا حملة نظافة لقرى العشة والعدايا في المحافظة وذلك بمتابعة وتنسيق المجلس البلدي بمحافظة صبيا و تعد هذه الحملة السابعة حيث لكل يوم سبت حملة نظافة و التي تنفذها بلدية المحافظة لقطاعات ومحاور المحافظة و هذا السبت انطلقت من قرية العشة استفاد من حملة النظافة ليوم السبت الموافق ٠٣ / ٠٨ / ١٤٣٨ عدد من قرى المحافظة في نطاقين:

النطاق الاول : قرية العشة وقرية الجارة وقرية حلة علي موسى

والنطاق الثاني : قرية الجمالة وقرية الحشيبرية وقرية العدايا وحلة الحكامية

وتمت الحملة لتلك الأحياء في الفترة الصباحية وتم استكمال الاعمال للفترة المسائية

وذلك بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا بمتابعة رئيس المجلس الاستاذ احمد قاضي و بمتابعة اعضاء لجنة الخدمات بالمجلس والتنسيق مع الاهالي ومشايخ قرى العشة والعدايا والقرى المجاوره لها وتعاون الفرق التطوعية والاجتماعية لتسهيل حركة الفريق العامل في الميدان والتعاون مع العاملين في اعمال الحملة وإنجازها وفق ما خطط لها بازالة الانقاض والمخلفات في قرى وشوارع القطاع الشمال الغربي بالمحافظة والظهور بالمظهر المطلوب وستستمر الحمله في الاسابيع القادمة لتشمل كل المراكز والقرى التابعة للمحافظة وفق الخطط المدروسة لذك و حسب الجدول المعد لقطاعات المحافظه ومحاورها و في كل سبت تنفذ حملة على مستوى المحافظة ونرحب باي ملاحظات واقتراحات من المواطنين ونشكرهم على جهودهم مع حملات النظافة في محافظة صبيا.